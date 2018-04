Hasil Undian (Drawing) Semifinal Liga Champion - Bayern Munchen vs Real Madrid, AS Roma vs Liverpool

BANJARMASINPOST.CO.ID - Hasil drawing atau undian semifinal Liga Champions 2017/2018 sudah rampung. Berdasarkan hasil undian itu laga menarik tersaji yakni Real madrid vs Bayern Munchen dan AS Roma vs Liverpool.

Jumat (13/4/2018) petang WIB, UEFA menggelar undian semifinal plus final kompetisi elite Eropa itu di kantor pusatnya di Nyon, Swiss.

Real Madrid akan melakoni laga tandang terlebih dahulu pada leg pertama menghadapi tim tuan Die Roten pada 24 April.

Di laga lainnya, Liverpool akan berhadapan dengan wakil dari Liga Italia Serie A, AS Roma. The Reds akan menjalani laga kandang pada leg pertama, 25 April, di Stadion Anfield.

Semifinal leg pertama Liga Champions akan berlangsung 24-25 April mendatang dengan leg kedua digelar 1-2 Mei 2018. Tim yang keluar pertama dalam undian akan menjalani leg pertama sebagai tuan rumah.

Real Madrid lolos ke semifinal setelah menekuk Juventus dengan agregat 4-3. Los Blancos menang 3-0 atas tim arahan Massimiliano Allegri pada leg pertama di Stadion Allianz, Selasa (3/4) malam waktu setempat.

Pada leg kedua, Madrid lolos secara dramatis setelah kalah 1-3 dari Si Nyonya Tua di Stadion Santiago Bernabeu, Rabu (11/4) malam waktu setempat. Los Merengues lolos berkat gol penalti Cristiano Ronaldo pada detik-detik akhir laga tersebut setelah sempat tertinggal 0-3

Sementara itu, Liverpool lolos ke semifinal setelah menang secara meyakinkan dengan agregat skor 5-1 atas rival senegara, Manchester City. Sukses menghajar Man City 3-0 di kandang, The Reds menang 2-1 pada laga tandang mereka.

Wakil dari Liga Italia Serie A, AS Roma, secara mengejutkan mampu lolos ke semifinal setelah pada leg kedua mengecundangi Barcelona 3-0 di Stadion Olimpico.

Serigala Roma sempat takluk 1-4 dari Roma di Stadion Camp Nou. Tim arahan Eusebio Di Francesco lolos karena menang agresivitas gol tandang.

Terakhir, Bayern Munchen mengalahkan Sevilla dengan agregat skor 2-1 di perempat final. Die Roten menang 2-1 atas Sevilistas di Stadion Ramon Sanchez Pizjuan dan imbang tanpa gol pada leg kedua di Stadion Allianz Arena.