Live TV One! Live Streaming Barito Putera vs PSM Makassar via Streaming TV One Sore Ini

Barito Putera vs PSM Makassa

BANJARMSINPOST.CO.ID - Laga Gojek Liga 1 2018 di TV One sore ini Senin (2/4/2018) akan menyajikan laga Barito Putera vs PSM vs, yang merupakan rangkaian terakhir pertandingan pekan 4 Gojek Liga 1 2018.

Sementara live streaming Barito Putera vs PSM Makassar dijadwalkan disiarkan langsung oleh TV One mulai pukul 15.30 WIB, yang bisa pula disaksikan lewat tayangan live streaming TV One serta streaming Vidio.com.

Laga penting buat kedua tim. Pekan lalu, PSM Makassar secara mengejutkan kalah melawan Persela Lamongan di Makassar.

Tentu anak asuh Rene Albert tak ingin kembali mengulang kesalahan yang sama.

Sebaliknya Barito Putera pekan lalu menang 1-2 di kandang Persebaya Surabaya yang terkenal angker.

Energi positif yang jelas ingin dipertahankan anak asuh Jacksen F Tiago.

