LIVE STREAMING Barito Putera vs PSM Makassar Liga 1 Pekan 4, Link Live Streaming TvOne Vidio.com

BANJARMASINPOST.CO.ID - Laga Barito Putera vs PSM Makassar di pekan 4 Gojek Liga 1 2018 akan memanaskan jadwal siaran langsung tvone hari ini, Senin (16/4/2018) sore.

Pertandingan Barito Putera vs PSM live tvone akan diadakan di Stadion 17 Mei yang dimulai pukul 15.30 WIB atau 16.30 Wita. Laga Barito Putera vs PSM juga bisa disaksikan lewat tayangan live streaming. Live streaming Barito Putera vs PSM dapat ditonton melalui website viva.co.id atau Vidio.com.

Pascakalah atas Persela Lamongan di pekan ke-3 lalu, skuat Robert Rene Alberts dituntut untuk tidak kehilangan poin lagi ketika dijamu tuan rumah Barito Putera pada lanjutan pekan ke-4 Liga 1 2018 hari ini, Senin (16/4/2018).

Hal ini penting, supaya Zulkfili Syukur cs tetap menjaga kans di papan atas klasemen sementara.

PSM kini berada di peringkat enam dengan enam poin, selisih dua poin dari pemuncak klasemen Persipura Jayapura yang baru saja menahan imbang Sriwijaya FC 2-2.

Calon lawannya, Barito Putera berada di peringkat 14 (4 poin), cuma selisih dua poin dari PSM. Sehingga jika mereka menang maka bakal melewati perolehan poin yang dimiliki Laskar Phinisi.

Kemenangan atas Persebaya Surabaya (1-2) pekan lalu membuat skuat Barito kian percaya diri menghadapi PSM, apalagi bermain di depan pendukung sendiri, jelas motivasi ganda ada di tim asuhan Jacksen F Tiago tersebut.

