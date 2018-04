10 Ucapan Selamat Hari Kartini 2018 dalam Bahasa Inggris yang Cocok untuk FB, Twitter dan Instagram

BANJARMASINPOST.CO.ID - Hari ini, 21 April 2018 diperingati sebagai Hari Kartini 2018. RA Kartini adalah sosok pelopor bagi wanita yang telah berusaha untuk mengangkat derajat wanita menjadi lebih baik lagi.



RA Kartini adalah pahlawan tanpa tanda jasa bagi para wanita di Indonesia. Nah, berbagai cara dilakukan untuk memperingatinya mulai berkebaya hingga memberi ucapan selamat Hari Kartini 2018 di media sosial seperti FC, Twitter, Instagram pada ibu, kekasih, adik, kakak atau perempuan hebat lainnya.

Berdasarkan biografi RA Kartini, dia adalah seorang wanita yang cukup hebat didalam menjalani hidupnya. Dia merupakan seseorang sangat berjasa bagi seluruh wanita di Indonesia.

Dia telah memajukan hak hak dari wanita dan menunjukkannya kepada seluruh lapisan masyarakat di Indonesia.

Ucapan Selamat Hari Kartini Terbaru dalam Bahasa Inggris dan Artinya

1. Happy kartini day for mother, sister, and my beloved girlfriend. Hopefully the soul of kartini always in your heart. (Selamat kartini hari ibu, adik ,dan pacar saya tercinta. Semoga jiwa kartini selalu dalam hatimu)

2. Happy kartini day for all Indonesian Women, achieve your ambitions as the sky high, because spirit of young kartini will always better than before and it will in the heart of Indonesian Women. (Selamat Hari Kartini untuk seluruh wanita Indonesia, gapai cita citamu seperti langit yang tingg karena semangat kartini muda akan selalu lebih baik daripada sebelumnya dan itu akan selalu berada didalam hati Wanita Indonesia).