Jadwal dan Live Streaming Kualifikasi MotoGP Amerika 2018 di Austin Malam Ini : Rossi Galau?

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal kualifikasi MotoGP Amerika 2018 di Sirkuit Austin (MotoGP Austin 2018) berlangsung mulai Minggu (22/4/2018) dinihari nanti dimana race akan dimulai Senin (23/4/2018) dinihari waktu Indonesia yang disiarkan langsung oleh Trans7 (Live Trans7)

Sebelum memulai kualifikasi, Sabtu (21/4/2018) malam para pebalap MotoGP akan melakukan sesi latihan bebas ketiga dan keempat MotoGP Americas yang bisa disaksikan secara langsung di Fox Sports atau melalui live streaming.

Diprediksi, kualifikasi MotoGP Amerika 2018 di Sirkuit Austin akan berlangsung di atas trek basah.

Pebalap Movistar Yamaha, Valentino Rossi, cukup puas dengan hasil sesi latihan bebas MotoGP Americas 2018 yang digelar pada Jumat (20/4/2018) siang waktu setempat atau Sabtu dini hari WIB.

Pada sesi latihan bebas pertama (free practice/FP) yang digelar di Circuit of the Americas (COTA), Austin, Amerika Serikat, pebalap yang kerap disapa The Doctor tersebut berhasil finis di urutan kedua dengan catatan waktu 2 menit 5.926 detik.

Catatan waktu Rossi hanya terpaut, 0,396 detik dari Marc Marquez (Repsol Honda) yang menjadi pebalap tercepat pada latihan bebas pertama.

Pada sesi latihan bebas berikutnya, Rossi justru menurun posisinya.

Pada sesi latihan bebas kedua, Rossi menempati peringkat keempat dengan catatan waktu terbaik 2 menit 4.863 detik.