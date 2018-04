Peluang Johann Zarco Menangi MotoGP Amerika 2018 Malam Ini Live Trans7

BANJARMASINPOST.CO.ID - Balapan seru bakal tersaji malam ini di MotoGP Amerika 2018 atau MotoGP Austin 2018 atau MotoGP Americas di Circuit of The Americas yang disiarkan langsung trans7.

Sebelum diuntungkan penalti yang diberikan kepada Marc Marquez (Repsol Honda), pebalap Monster Yamaha Tech3, Johann Zarco, ternyata sudah mengincar podium MotoGP Americas 2018.

Johann Zarco mengaku optimistis saat melihat hasil kualifikasi di Circuits of the Americas (COTA), Austin, Texas, Amerika Serikat (AS), Sabtu (21/4/2018).

"Akan sangat menyenangkan. Saya akan mengambil setiap kesempatan untuk mengincar podium," ujar Zarco yang dikutip BolaSport.com dari Crash.net.

Meski optimistis bisa naik podium, pebalap Prancis tersebut tak menampik bahwa diperlukan usaha keras untuk mewujudkan impiannya tersebut.

"Balapan akan sulit untuk setiap pebalap dan mungkin semua orang juga tahu jika mereka bisa menjaga kecepatan sejak balapan dimulai hingga garis finis," tutur Zarco lagi.

Selain optimistis karena posisi start yang didapat, Johann Zarco pun percaya kalau timnya telah memilih ban yang tepat.

"Jadi, melihat kondisi saya saat berkendara dan pilihan ban yang digunakan, saya memiliki kesempatan untuk mendapat tempat di podium," kata Zarco menegaskan.

Tak disangka nasib baik langsung menghampiri Zarco bahkan sebelum balapan dimulai pada Senin (23/4/2018) dini hari WIB nanti.

Gara-gara ulah Marc Marquez pada sesi kualifikasi berujung hukuman turun posisi start sebanyak 3 setrip, Johann Zarco yang awalnya start di posisi keempat naik satu setrip di urutan ketiga.

