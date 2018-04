Jadwal Siaran Langsung Liga 2 2018 Pekan 1, Persis Solo vs Semen Padang Live TVOne Malam Ini

Persis Solo vs Semen Padang Live di TVOne

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Liga 2 resmi digelar hari ini, Senin (23/4/2018). Laga perdana di Liga 2 pekan 1 yaitu Persis Solo vs Semen Padang FC yang akan dihelat di manahan Solo, pukul 19.30 WIB.

Persis Solo vs Semen Padang akan disiarkan langsung TV One, Orangetv, dan Indihome. Live Streaming Persis Solo vs Semen Padang FC juga dapat ditonton secara Live Streaming di situs resmi TVOne di www.viva.co.id/tvone atau Vidio.com.

Pertandingan ini menjadi pertandingan antar dua pelatih Minang. Yakni Syafrianto Rusli dari Semen Padang dan Jafri Sastra di kubu Persis Solo.

Syafrianto, saat jumpa pers di ruang vip Manahan Solo, Minggu (22/4/2018) mengaku menunggu pertemuan ini. Menurutnya, Jafri Sastra telah menjadi koleganya sejak keduanya bersama-sama di Semen Padang.

"Kami teman akrab. Meski begitu kami akan tetap profesional, membantu Semen Padang memenangi pertandingan ini. Kami optimis," ujarnya yang Banjarmasinpost.co.id kutip dari TribunJateng.com.

Ia pun mengaku telah membenahi Semen Padang dari 0. Semenjak turun kasta dari liga 1, ia memiliki empat bulan hingga April untuk membentuk tim Semen Padang.

Terlebih, ia menjelaskan cuma ada 5 pemain lama yang ada di skuad ini. Selebihnya adalah para pemain baru.

"Pertandingan pembuka ini semoga jadi berkah. Persiapan oke, secara tim kita siap. Semoga di pertandingan nanti kita dapat keberuntungan," papar dia.