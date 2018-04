LIVE STREAMING Persis Solo vs Semen Padang Liga 2 Pekan 1, Ini Link Live Streaming TVOne

Jadwal Persis Solo vs Semen Padang

BANJARMASINPOST.CO.ID - Partai seru bakal tersaji di jadwal siaran langsung TVOne Liga 2 pekan 1 malam ini antara Persis Solo vs Semen Padang FC. Laga Persis Solo vs Semen Padang FC akan dimulai pada Senin (23/4/2018) pukul 19.30 Wib.

Laga Persis Solo vs Semen Padang FC di Liga 2 akan digelar di Stadion Manahan Solo dan akan disiarkan langsung TV One, Orange TV dan Indihome. Live Streaming Persis Solo vs Semen Padang juga dapat ditonton secara Live Streaming di situs resmi TVOne di www.viva.co.id/tvone.

Jelang pembukaan Liga 2 2018 melawan Persis Solo, Semen Padang mengaku tak merisaukan teror yang diberikan pendukung tuan rumah, Pasoepati.

Menanggapi teror suporter tuan rumah yang dikenal fanatik mendukung Persis Solo, Pelatih Semen Padang, Syafrianto Rusli, mengaku tak merisaukan hal tersebut.

Pelatih asal Minang ini mengaku telah mengantisipasi hal tersebut

"Secara teori, kami sudah pernah membuat suasana laga tandang yang penuh suporter tuan rumah. Saat kami melakukan uji coba melawan PSMS Medan di Medan contohnya, semua tribun penuh dengan suporter tuan rumah," ujarnya yang dikutip Banjarmasinpost.co.id dari Tribunjogja.com saat uji lapangan, pada Minggu (22/4/2018) kemarin.

"Berarti para pemain sudah pernah mengalaminya. Mudah-mudahan para pemain bisa mengatasi bentuk 'teror' suporter taun rumah besok, sehingga kami bisa meraih hasil terbaik," tambahnya.

Meski berlaga tandang, Syafrianto Rusli tak ragu memasang target 3 poin di laga perdana Liga 2 ini. "Target kita bisa curi 3 poin. Mudah-mudahan tercapai," ujarnya.

Link live streaming TV One Persis Solo vs Semen Padang hari ini bisa diakses lewat tautan berikut :

https://www.viva.co.id/tvone

