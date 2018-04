LIVE STREAMING PSS Sleman vs PSMP Mojokerto Putra Liga 2 Pekan 1, Ini Link Live Streaming TVOne

BANJARMASINPOST.CO.ID - Partai seru bakal tersaji yang siaran langsung dan live streaming TV One PSS Sleman vs PSMP Mojokerto Putra di Liga 2 2018 pekan 1 sore ini. Laga PSS Sleman vs Mojokerto Putra akan dimulai pada Kamis (26/4/2018) pukul 15.30 Wib.

Laga PSS Sleman vs Mojokerto Putra di Liga 2 akan digelar di Stadion Maguwoharjo, Yogyakarta dan akan disiarkan langsung TV One, Orange TV dan Indihome. Live PSS Sleman vs Mojokerto Putra juga dapat ditonton secara Live Streaming di situs resmi TVOne di www.viva.co.id/tvone.

Cristian Gonzales sudah resmi merapat ke PSS Sleman, namun pemain naturalisasi itu harus bersabar karena tidak bisa tampil di laga perdana melawan PS Mojokerto Putra.

Hal tersebut disebabkan Cristian Gonzales baru mengikuti dua kali sesi latihan PSS Sleman dibawah asuhan pelatih Herry Kiswanto.

Dilansir dari Tribun Jogja, Herry Kiswanto mengatakan tak akan memasang Gonzales karena masalah skema permainan.

Skema yang sudah dibangun oleh Herry Kiswanto ini dinilai berbeda dengan karakter Gonzales.

Jadi bisa dibilang kalau juru taktik ini malah akan kerepotan bila harus membuat skema baru.

“Gonzales itu spesialis eksekutor, sementara skema yang sudah kami bangun agak berbeda dengan karakternya. Sehingga harus tambah skema baru agar serangan lebih efektif, tidak mungkin dia lari dari depan ke belakang, belakang ke depan,” jelasnya.