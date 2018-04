Netizen Bersyukur dan Bersuka Cita Indra Sjafri Kembali Ditunjuk PSSI Menukangi Timnas U-19

BANJARMASINPOST.CO.ID - Indra Sjafri resmi kembali ditugaskan menukangi Egy Maulana Vikri dan kawan-kawan di Timnas U-19.

PSSI secara resmi telah mengumumkan bahwa Indra Sjafri akan kembali membesut timnas U-19 Indonesia.

Pada 19 April 2018, Komiter Eksekutif (Exco) memutuskan untuk memanggil Indra Sjafri untuk menjadi pelatih timnas U-19 Indonesia kembali.

Performa yang dimiliki oleh Indra Sjafri rupanya tak bisa membuat PSSI move on untuk tidak memanggil kembali pelatih asal Sumatra Barat itu.

Plt Ketua Umum PSSI, Joko Driyono, menuturkan, pemilihan pria berusia 55 tahun sebagai pelatih Timnas U-19, tak lepas dari keselarasannya dengan Luis Milla.

Dipilihnya Indra Sjafri juga karena pertimbangan waktu adaptasi Egy dkk.

Kembalinya Indra Sjafri ke menjadi juru taktik Timnas U-19 pun disambut gembira oleh netizen.

Dilansir BolaSport.com dari media sosial, netizen membanjiri kolom komentar Instagram milik Indra Sjafri dengan ucapan syukur.

@marioyoyo365: "Welcome back coach love, harapan kami di pundakmu coach @indrasjafri."

@gunawansuhendra: "Alhamdulillah coach telah kembali."

@agungmuf: "Rasa nasionalismu memang sangat besar untuk negeri ini coach @indrasjafri, karena enggak ada pelatih yang diberhentikan timnas mana pun sampai beberapa kali dan akhirnya kembali lagi."

@r_ezra2401: "Selamat ya coach terus berjuang kami selalu mendukung dan mendoakan coach @indrasjafri makasih @pssi__fai."

@bali_hias_kamar: "Welcome back pelatih paling kekinian gali sampai ke dalam pelosok negeri ini coach agar dapat pemain bola muda penerus Evan Dimas, Egy, @indrasjafri. Bersama coach Indra masa depan sepak bola muda Indonesia cerah #amin."

@m4sfer: "Alhamdulillah. Senang banget dengar kabar coach @indrasjafri jadi pelatih timnas U-19 lagi."

@ersyatsabina: "Demi apaaa saya seneng bgt coach balik lagiiii, mashaaallah alhamdulillah! Semangat menolak menyerah coach!!"

@rhmn_kusuma: "Welcome back coach, idola selalu pokoknyaaa."

@ridhojulio_08: "Berkali-kali dikhianati PSSI tapi untuk bangsa ini tidak pernah ada kata menyerah, semangat coach @indrasjafri semoga Allah SWT meridhoi perjuanganmu."

@ahmadm1112: "Yesss coach sudah balik ke timnas U-19."

@00.empty: "Welcome back coach. Pelatih kebanggaan dan kesayangan seluruh masyarakat Indonesia. Semoga tembus Piala Dunia U-19 coach."

@arisdarya: "Selamat coach, bagaikan anak yang dipertemukan kembali dengan bapaknya."

Artikel ini telah ditayangkan di BolaSport.com berjudul: Indra Sjafri Kembali Latih Timnas U-19, Netizen Girang