Faktor Ini Jadi Asa Tuan Rumah Jelang AS Roma vs Liverpool di Leg 2 Semifinal Liga Champion

Mohamed Salah mencoba melewati penjagaan Aleksandar Kolarov dan Patrik Schick pada laga semifinal Liga Champions antara Liverpool dan AS Roma di Stadion Anfield, Selasa (24/4/2018).(AFP/OLI SCARFF)

BANJARMASINPOST.CO.ID - Menjelang laga AS Roma vs Liverpool di leg 2 semifinal Liga Champions malam ini, kiper utama AS Roma, Alisson Becker, berusaha untuk tetap optimistis.

Dalam laga yang disiarkan langsung dan live streaming SCTV ini, dia optimistis bahwa timnya masih punya peluang untuk lolos ke final Liga Champions.

Roma akan melakoni partai penentuan semifinal Liga Champions melawan Liverpool di Stadion Olimpico, Rabu (2/5/2018) waktu setempat atau Kamis (3/5/2018) dini hari WIB.

Pada pertandingan leg pertama yang berlangsung di Stadion Anfield, Roma mengalami kekalahan 2-5.

Hasil itu jelas tidak menguntungkan karena pasukan Serigala Roma wajib menang 3-0 atau lebih untuk bisa membalikkan keadaan dan lolos ke final.

Meski kalah, Alisson mengatakan dua gol tandang yang dicetak Edin Dzeko dan Diego Perotti membuat Roma masih punya asa tembus ke partai puncak untuk melawan Real Madrid.

"Kami membuat awal bagus, tetapi setelah gol pertama mentalitas dan fisik kami anjlok," kata Alisson seperti dilansir BolaSport.com dari Liverpool Echo.

"Di lapangan kami harus hati-hati. Beruntung, kami bisa mencetak dua gol di leg pertama, jadi kami masih berpeluang," ucapnya.

