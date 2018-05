Jadwal Siaran Langsung (Live) Indosiar Liga 1 Pekan 8 : Persib vs Persipura, Arema vs PSM

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal siaran langsung Liga 1 2018 Pekan 8 akan dipanaskan dua laga Persija vs Madura United, Persib Bandung vs Persipura serta Arema FC vs PSM Makassar.

Seperti dilansir Bpost Online dari laga resmi Liga 1 2018, empat partai akan tersaji mulai hari Jumat, (11/5/2018).

Dibuka laga PS Tira vs PSMS Medan dan ditutup laga Persela vs Perseru Serui.

Keesokan harinya, laga Persib vs Persipura Sabtu (12/5/2018) diprediksi bakal berlangsung ketat.

Persipura datang ke Bandung sebagai pemuncak klasemen sementara, di tengah misi kebangkitan Maung Bandung.

Selain itu, Persija vs Madura United Sabtu (12/5/2018) jadi salah satu yang paling panas. Keduanya tim papan atas saat ini.

Laga ini digelar cukup malam, sekitar pukul 21.00 WIB.

Laga Liga 1 pekan 8 ditutup laga Arema FC vs PSM Makassar Minggu (13/5/2018).

Laga yang penting buat tuan rumah untuk bisa keluar dari zona degradasi.

Jadwal Siaran Langsung Liga 1 2018 Pekan 8 :