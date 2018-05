Krisdayanti Ucapkan Selamat Pada Mahathir Mohamad, Malah Diprotes Karena Sosok Wanita Ini

BANJARMASINPOST.CO.ID - Krisdayanti memberikan selamat kepada Mahathir Mohamad yang terpilih sebagai Perdana Menteri Malaysia di usia 92 tahun.

Krisdayanti memberikan selamat kepada Mahathir Mohamad dengan berdampingan bersama tiga diva.

"Congratulations to all nmalaysian for

the new Prime Minister Tun Mahathir Mohamad #TbtKL3divaconcert2007", tulis Krisdayanti.

Fotonya bersama Mahathir Mohamad adalah ketika konser tiga diva pada 2007.

Krisdayanti, Ruth Sahanaya, dan Titi DJ yang tergabung di tiga diva menggelar konser di Kuala Lumpur, Malaysia.

Foto Krisdayanti ini banyak dikomentari warganet dengan ucapan terimakasih.

Diduga warganet yang berasal dari Malaysia.

Namun, foto tersebut juga mendapatkan protes.

Karena adanya sosok wanita yang berdampingan dengan Mahathir Mohamad.

Ada beberapa yang meminta sosok wanita tersebut dihilangkan.

