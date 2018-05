Wah Go Ara Kenakan Cadar di Episode Perdana Miss Hammurabi, Adegan Go Ara Jadi Perdebatan

BANJARMASINPOST.CO.ID - Drama Miss Hammurabi yang baru tayang di episode pertamanya membuat heboh dengan penampilan Go Ara.

Go Ara yang berperan sebagai hakim Park Cha Oh Reum di Miss Hammurabi tiba-tiba muncul dengan mengenakan pakaian muslim dan mengenakan cadar.

Tidak diketahui jelas percakapan Go Ara di episode perdana Miss Hammurabi di stasiun TV JTBC.

Namun penampilannya membuatnya perdebatan di penggemar drama Korea.

Seperti yang terlihat di akun instagram @w.2worlds_.

watashiwazep, "saya tidak tau artinya,

tapi knp harus menggunakan jilbab dan

cadar? melihat kondisi muslimah saat

ini yg di fitnah dan judge membuat saya

semakin sedih".

elis_nurparida, "@watashiwazep baca captionnya, justru dia bilang. Cewe tertutup pakaian ya itu lebih baik".

ratihtarahira, "Kenapa sibapak nya

y ketakutan. Seakan akan yg nerniqab

memang ditakuti Tp emg sih drama

korea yg jadi pendeta ajah kadang suka

kena bully dan dianggap aneh".

hwee4095, "Apaan sih maksud-

nya,walaupun gue kgk tau artinya tapi

kenapa dia harus pake jilbab dan cadar?".

ika_arianti, "Why should they put on

burqa ??? Keknya kok kesannya negatif

gitu, jadi ingat salah satu drakor yg

salah satu ep nya pakai arabic" gitu

ujungnya kesannya jg negatif".