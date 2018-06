Jadwal Lengkap! Siaran Langsung (Live) Piala Dunia 2018 Rusia di Trans7, Trans TV dan Transvision

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal siaran langsung Piala Dunia 2018 di Rusia akan dibuka oleh laga grup A tuan rumah Rusia vs Arab Saudi Kamis (14/06/2018)

Laga yang digelar di Luzhniki Stadium dimulai pukul 22.00 WIB, dan seperti diketahui Piala Dunia 2018 Rusia akan disiarkan langsung oleh jaringan Transmedia yakni Trans TV, Trans7, dan Transvision.

Partai Rusia vs Arab Saudi menjadi satu-satunya pertandingan di hari pertama, yang sekaligus membuka gelaran Piala Dunia 2018.

Total akan ada 64 pertandingan dari fase grup hingga final, dan perebutan tempat ketiga.

Baca: Prediksi Skor Sriwijaya FC vs Persela Lamongan Pekan 12 Liga 1 Live Indosiar Malam Ini

Baca: Jadwal Siaran Langsung (Live) RCTI Timnas U-23 Indonesia vs Thailand Minggu (3/6) Malam

Berikut jadwal Piala Dunia 2018 di Rusia selengkapnya:

* Grup A

14/06/2018 Kamis 22.00 WIB: Rusia vs Arab Saudi - Luzhniki Stadium

15/06/2018 Jumat 21.00 WIB: Mesir vs Uruguay - Central Stadium

20/06/2018 Rabu 01.00 WIB: Rusia vs Mesir - Krestovsky Stadium

20/06/2018 Rabu 22.00 WIB: Uruguay vs Arab - Saudi Rostov Arena

25/06/2018 Senin 22.00 WIB: Uruguay vs Rusia - Cosmos Arena

25/06/2018 Senin 21.00 WIB: Arab Saudi vs Mesir - Volgograd Arena

* Grup B

15/06/2018 Jumat 22.00 WIB: Maroko vs Iran -Krestovsky Stadium

16/06/2018 Sabtu 01.00 WIB: Portugal vs Spanyol - Fisht Olympic Stadium

20/06/2018 Rabu 19.00 WIB: Portugal vs Maroko - Luzhniki Stadium

21/06/2018 Kamis 01.00 WIB: Iran vs Spanyol - Kazan Arena

26/06/2018 Selasa 01.00 WIB: Iran vs Portugal - Mordovia Arena

26/06/2018 Selasa 00.00 WIB:: Spanyol vs Maroko - Kaliningrad Stadium

* Grup C

16/06/2018 Sabtu 15.00 WIB: Prancis vs Australia Kazan Arena

16/06/2018 Sabtu 23.00 WIB: Peru vs Denmark - Mordovia Arena

21/06/2018 Kamis 21.00 WIB: Prancis vs Peru - Central Stadium

21/06/2018 Kamis 23.00 WIB: Denmark vs Australia - Cosmos Arena

26/06/2018 Selasa 21.00 WIB: Denmark vs Prancis - Luzhniki Stadium

26/06/2018 Selasa 21.00 WIB: Australia vs Peru Fisht - Olympic Stadium

* Grup D

16/06/2018 Sabtu 20.00 WIB: Argentina vs Islandia - Otkrytiye Arena

17/06/2018 Minggu 01.00 WIB: Kroasia vs Nigeria - Kaliningrad Stadium

22/06/2018 Jumat 01.00 WIB: Argentina vs Kroasia - Nizhny Novgorod Stadium

22/06/2018 Jumat 22.00 WIB: Nigeria vs Islandia - Volgograd Arena

27/06/2018 Rabu 01.00 WIB: Nigeria vs Argentina - Krestovsky Stadium

27/06/2018 Rabu 01.00 WIB: Islandia vs Kroasia - Rostov Arena

* Grup E

17/06/2018 Minggu 20.00 WIB: Kosta Rika vs Serbia - Cosmos Arena

18/06/2018 Senin 01.00 WIB: Brasil vs Swiss - Rostov Arena

22/06/2018 Jumat 19.00 WIB: Brasil vs Kosta - Rika Krestovsky Stadium

23/06/2018 Sabtu 00.00 WIB: Serbia vs Swiss - Kaliningrad Stadium

27/06/2018 Rabu 01.00 WIB: Swiss vs Kosta Rika - Nizhny Novgorod Stadium

28/06/2018 Kamis 01.00 WIB: Serbia vs Brasil - Otkrytiye Arena