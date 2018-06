Rasulullah SAW Makan Sahur dengan Jarak 50 Ayat dari Waktu Subuh, Begini Penjelasannya

via BANJARMASINPOST.co.id/aprianto

BANJARMASINPOST.CO.ID - Dini hari nanti umat muslim akan kembali makan sahur sebelum mengawali puasa esok hari.

Makan sahur adalah sunnah.

Artinya apabila dilakukan umat Islam akan mendapat pahala dan jika tidak dilaksanakan tidak berdosa.

Meski hukumnya sunnah, namun ada sebuah hadist yang mendorong kita untuk sahur meski hanya dengan minum air seteguk.

Hadits tersebut diriwayatkan Abu Sa'id Al-Khudri Ra, ia berkata bahwa Rasululla SAW bersabda: "Makan sahur adalah barakah maka janganlah kalian meninggalkannya meskipun salah seorang di antara kalian hanya minum seteguk air." (HR. Ahmad, hadits hasan, lihat Shahihul Jami'ish Shaghir, 1/686 no. 3683).

Dilansir voaislam.com, ada waktu paling utama untuk makan sahur.

Dijelaskan dalam hadits Nabi Muhammad SAW, dari Zaid bin Tsabit Radhiyallahu 'Anhu, ia berkata: Kami pernah makan sahur bersama Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam kemudian beliau berdiri shalat. Lalu aku bertanya, “Berapa lama jarak antara Adzan dan Sahur?” Beliau menjawab, “Sekadar membaca 50 ayat.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Hadits ini menunjukkan dianjurkannya mengakhirkan makan sahur sampai menjelang terbit fajar (beberapa saat sebelum masuk Shubuh).

Jarak selesainya sahur NabiShallallahu 'Alaihi Wasallam dan Zaid dengan pelaksanaan shalat keduanya sekadar seseorang membaca 50 ayat Al-Qur'an dengan bacaan sedang; tidak cepat dan tidak pula lambat.

Ini menunjukkan bahwa waktu sholat Shubuh sangat dekat dari waktu Imsak (seseorang mulai menahan makan dan minumnya).