VIDEO Lirik Lagu Piala Dunia Rusia 2018, Jason Derulo 'Colors' dan Polina Gagarina 'Komanda'

BANJARMASINPOST.CO.ID - Kemeriahan jelang Piala Dunia 2018 Rusia yang akan digelar 4 hari lagi sudah terasa.

Seperti pada gelaran Piala Dunia lainnya, di Piala Dunia 2018 Rusia juga terdapat beberapa lagu resmi atau biasa disebut theme song.

Theme song biasanya akan dinyanyikan ketika gelaran pembukaan Piala Dunia Rusia 2018 nanti.

Namun kali ini bukan lagi Shakira atau Jennifer Lopez, melainkan seorang laki-laki.

Jason Derulo (Istimewa)

Laki-laki tersebut bernama Jason Derulo.

Jason Derulo akan membawakan lagu berjudul 'Colors' untuk Piala Dunia tahun ini.

Jason Derulo ini pernah terkenal berkat lagunya yang berjudul Swalla bersama Nicky Minaj seperti dilansir tribunstyle.com.

Selain Jason Derulo, ada pula theme song dari penyanyi wanita Rusia yang berbahasa Rusia.

Yuk hapal lirik lagu 'Color' dari Jason Derulo:

[Verse 1]

Oh, what a feeling

Look what we've overcome

Oh, I'm gonna wave-a-wave my flag

And count all the reasons

We are the champions

There ain't no turning, turning back