Link Live Streaming Senegal vs Korea Selatan Ujicoba Jelang Piala Dunia 2018 Malam Ini

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal pertandingan ujicoba jelang Piala Dunia 2018 malam ini, Senin (11/6/2018) akan menyajikan laga Senegal vs Korea Selatan.

Laga Senegal vs Korea Selatan, yang dimulai pukul 20.00 WIB ini tidak disiarkan langsung di televisi nasional. Tapi live streaming Senegal vs Korea Selatan bisa diakses di sejumlah layanan penyedia live streaming (link live streaming Senegal vs Korea Selatan ada di akhir berita).

Keduanya, baik Senegal maupun Korea Selatan memang bukan tim unggulan di Piala Dunia 2018. Tapi, mereka merupakan salah satu negara kiblat sepakbola di benua masing-masing. Senegal di Afrika, dan Korea Selatan di Asia.

Dilansir BPost Online dari Kompas.com, Senegal berhasil lolos untuk kedua kalinya ke Piala Dunia setelah sukses menjadi juara Grup D kualifikasi Piala Dunia zona Afrika.

Jika berbicara tentang Senegal dan Piala Dunia, maka pasti selalu dikaitkan dengan Perancis. Hal itu terjadi pada Piala Dunia 2002.

Senegal melakoni debut di Piala Dunia 2002 Korea Selatan-Jepang. Pada pertandingan pembuka Grup A yang juga menjadi laga pembukaan Piala Dunia 2002, Senegal harus berhadapan dengan juara bertahan Perancis.

Senegal berhasil mengejutkan dunia karena berhasil mengalahkan Zinedine Zidane dkk dengan skor 1-0. Senegal terus melaju hingga babak perempat final sebelum disingkirkan Turki 0-1.

Kini bersama pelatih Aliou Cisse, Senegal berharap bisa kembali berprestasi di Piala Dunia 2018 nanti. Pada Piala Dunia kali ini, Senegal berada di Grup H bersama Polandia, Jepang dan Kolombia.

Sementara, sejak berhasil mencapai babak semifinal pada Piala Dunia 2002, prestasi tim nasional Korea Selatan di tiga Piala Dunia setelahnya tidak kunjung membaik.

Tim berjulukan Macan Asia ini hanya mampu mencapai babak 16 besar pada Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Saat itu, Korsel takluk dari timnas Uruguay dengan skor tipis 1-2.