Jadwal Siaran Langsung (Live) Trans TV Rusia vs Mesir di Grup A Piala Dunia 2018 Malam Ini

Rusia vs Mesir Grup A Piala Dunia 2018

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal siaran langsung (Live) Trans TV Rusia vs Mesir pada Grup A Piala Dunia 2018 tersaji malam ini, Rabu (20/6/2018) dinihari WIB.

Tidak hanya disiarkan langsung di TV (Live TransTV), live streaming Rusia vs Mesir dapat ditonton melalui aplikasi video digital MAXstream, Telkomsel. Aplikasi MAXstream bisa diunduh pelanggan Telkomsel melalui Google Play Store. Atau bisa juga lewat penyedia streaming lainnya seperti yalla-shoot.com dan nontonliga.com.

Ini karena tidak ada layanan live streaming Piala Dunia 2018 di Trans TV.

Jelang laga Rusia vs Mesir yang berlangsung pukul 01.00 WIB, M Hal menarik yang dinanti dari laga tersebut adalah soal Mohamed Salah.

"Mohamed Salah sudah bugar. Saya pikir dia akan bermain," kata Hector Cuper, pelatih timnas Mesir seperti dilansir dari situs web resmi FIFA melalui Kompas.com, Senin (18/6/2018).

"Salah adalah pemain hebat. Dia pemain penting bagi kami," tutur pelatih Argentina itu dalam jumpa pers jelang laga.

Pertandingan timnas Rusia vs Mesir akan dilangsungkan pada Rabu (20/6/2018) pukul 01.00 WIB. Sebelum laga tersebut, ada dua pertandingan Grup H, yakni Kolombia vs Jepang dan Polandia vs Senegal.

Berikut adalah jadwal pertandingan Piala Dunia 2018 Rabu (20/6/2018) :

Rabu, 20 Juni 2018

Rusia vs Mesir Live Trans TV - Grup A (St Petersburg) 01:00 WIB

Portugal vs Maroko Live Trans TV pukul 19.00 WIB

Uruguay vs Arab Saudi Live Trans TV pukul 22.00 WIB

Keterangan : jadwal sewaktu-waktu bisa berubah

(Banjarmasinpost.co.id/Amirul Yusuf)