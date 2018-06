Jadwal Live Trans TV & Cara Nonton Live Streaming Denmark vs Prancis di Grup C Piala Dunia 2018

Denmark vs Prancis di Grup C Piala Dunia 2018

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan siaran langsung (live) Trans TV laga Denmark vs Prancis di Grup C Piala Dunia 2018, Selasa (26/6/2018) pukul 21.00 WIB. Live streaming Denmark vs Perancis di Piala Dunia tak disiarkan situs Trans TV.

Link live streaming Denmark vs Prancis dapat ditonton melalui aplikasi video digital MAXstream, Telkomsel. Aplikasi MAXstream bisa diunduh pelanggan Telkomsel melalui Google Play Store. Atau lewat penyedia streaming lainnya seperti yalla-shoot.com atau nontonliga.com.

Laga Denmark vs Prancis dijadwalkan disiarkan langsung Trans TV mulai pukul 21.00 WIB dari Stadion Luzhniki.

Laga Denmark vs Prancis merupakan laga penentuan juara Grup C Piala Dunia 2018.

Perancis yang selalu menang di dua laga awal sudah dipastikan lolos dari fase grup untuk melaju ke babak 16 besar.

Sementara itu, Denmark yang baru mengoleksi empat poin hanya butuh hasil imbang untuk menemani Perancis di fase gugur.

Posisi Denmark masih belum aman.

Jika kalah dari Perancis dan di laga lain Australia bisa mengalahkan Peru, Denmark dipastikan akan tersingkir.

Saat ini, Australia duduk di peringkat ketiga dengan koleksi satu poin.

Meskipun dengan hasil imbang kedua tim sudah lolos, baik Perancis maupun Denmark menolak untuk bermain aman demi status juara grup, seperti dilansir Bpost Online dari Kompas.com.