Jadwal Live Trans TV & Trans7 Piala Dunia 2018 Malam Ini - Denmark vs Prancis, Nigeria vs Argentina

BANJARMASINPOST.CO.ID - Laga Piala Dunia 2018 pada Selasa 26 Juni 2018 malam hingga Rabu dinihari nanti, 27 Juni 2018, akan menyajikan laga terakhir dari Grup C dan D.

Empat laga yang tersaji Australia vs Peru, Denmark vs Prancis, Kroasia vs Islandia dan Nigeria vs Argentina disiarkan langsung (live) Trans TV dan Trans7.

Di Grup C, Prancis (nilai 6) sudah lolos ke babak 16 besar. Mereka hanya membutuhkan nilai seri atas Denmark untuk menjadi juara grup.

Bagi Denmark (nilai 4), hasil seri akan meloloskan mereka sebagai runner-up. Australia (nilai 1) hanya akan lolos bila menang besar atas Peru dan pada laga Denmark dikalahkan Prancis.

Di Grup D, Krosia (nilai 6) sudah melaju. Mereka hanya membutuhkan hasil seri atas Islandia (nilai 1) untuk menjadi juara grup. Posisi juara grup itu juga bisa diraih meski mereka kalah bila di laga lain Nigeria (3) gagal menang atas Argentina (1).

Bagi Argentina, peluang lolos masih terbuka. Mereka akan melaju bila bisa mengalahkan Nigeria dan di laga lain Islandia gagal menang atas Prancis.

Bila Argentina dan Islandia sama-sama menang, maka keduanya akan hitung-hitungan selisih gol.

Jadwal Piala Dunia 2018 malam ini :

Selasa, 26 Juni 2018

21:00 Australia vs Peru (Trans 7)

21:00 Denmark vs Prancis (Trans TV)

Rabu, 27 Juni 2018

01:00 Islandia vs Kroasia (Trans 7)

01:00 Nigeria vs Argentina (Trans TV)

Catatan: Jadwal sewaktu-waktu bisa berubah