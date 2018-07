5 Fakta Hailey Baldwin Tunangan Justin Bieber yang Bikin Heboh, Ternyata Bukan Gadis Sembarangan

BANJARMASINPOST.CO.ID - Kabar pertunangan Justin Bieber dan Hailey Baldwin benar-benar menghebohkan.

Justin Bieber dan Hailey Baldwin diberitakan telah bertunangan di sebuah resor di Bahama Sabtu (08/08/2018).

Hailey Baldwin yang berusia 21 tahun ini telah berhasil merebut hati sang penyanyi Justin Bieber ini rupanya bukan gadis biasa.

Siapa sih Hailey Baldwin ini? Berikut adalah fakta-faktanya.

1. Berasal dari keluarga aktor

Stephen Baldwin dan Alec Baldwin (socawlege.com)

Rupanya ayah dari Hailey adalah seorang aktor, produser dan juga penulis, Stephen Baldwin. Pamannya, Alec Baldwin juga terkenal membintangi banyak judul film.

2. Debut model tahun 2014

Hailey Baldwin (socawlege.com)

Hailey Baldwin yang memiliki tinggi 171 cm ini memulai karir modelingnya tahun 2014 untuk Topshop.

3. Pernah Jadi Model Video Klip

Hailey Baldwin dan Cody Simpson (socawlege.com)

Tidak hanya berlenggang di catwalk, si cantik Hailey rupanya pernah membintangi video klip milik Cody Simpson berjudul On My Mind tahun 2011 dan Love To Love You Baby yang dinyanyikan Baptiste Giabiconi tahun 2016

4. Dekat dengan Shawn Mendes

Hailey Baldwin dan Shawn Mendes (socawlege.com)

Selain dengan Justin Bieber, Baldwin pernah dirumorkan dekat dengan Shawn Mendes. Puncaknya, saat keduanya menghadiri Met Gala bulan Mei lalu.

Namun Shawn menepis rumor tersebut dengan mengatakan bahwa mereka hanyalah teman baik.

5. Berteman dengan Gigi Hadid

Hailey Baldwin dan Gigi Hadid (socawlege.com)

Sebagai seorang model, Hailey Baldwin tentunya dekat dengan banyak rekan model, salah satunya adalah super model Gigi Hadid.

Nah, itulah fakta-fakta tentang si cantik Hailey Baldwin yang sukses mencuri hati Justin Bieber. Selamat atas pertunanggannya. (banjarmasinpost.co.id/masrida)