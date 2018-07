Kejutan! Justin Bieber Bertunangan dengan Hailey Baldwin, Sang Ayah Beri Sinyal Ini

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Justin Bieber dan Hailey Baldwin rupanya ingin membawa hubungan mereka ke tahap yang lebih serius dengan bertunangan.

Pertunangan Justin Bieber dan Hailey Baldwin berlangsung di sebuah resor. Saat itu Justin Bieber dan Hailey Baldwin sedang liburan di Bahama.

Rupanya momen liburan tersebut tidak hanya sekedar liburan biasa.

Dilansir dari laman TMZ, dua orang saksi melihat lamaran sang penyanyi pada model 21 tahun itu di sebuah resort di Bahama.

Pasangan Justin Bieber dan Hailey Baldwin dikatakan bertunangan pada Sabtu malam waktu setempat.

Menurut saksi mata, pada saat itu orang-orang yang ada di restoran resor diminta untuk tidak merekam dengan ponsel karena sesuatu yang spesial akan terjadi.

Mereka kemudian diberitahu jika Justin akan melamar Hailey di depan semua orang.

Ayah Justin, Jeremy Bieber juga memperkuat dugaan pertunangan anaknya dengan memposting foto penyanyi asal Kanada itu dengan tulisan " Kebanggaan! Senang untuk bab berikutnya"

"@justinbieber proud is an understatement! Excited for the next chapter!"

Ibunda Bieber, Pattie Mallette juga sepertinya mengkonfirmasi berita bahagia tersebut dengan menulis di Twitternya, "Love Love Love Love Love Love Love," Sabtu lalu.

Justin Bieber Dikabarkan Bertunangan dengan Hailey Baldwin (Twitter.com/pattiemallette)

Diketahui jika pasangan ini kembali dekat sebulan terakhir.

Sebelumnya Justin sempat digosipkan balikan dengan Selena Gomez sementara Hailey Baldwin gencar dikabarkan berpacaran dengan Shawn Mendez.

Untuk Justin dan Hailey, selamat ya atas pertunangannya. (Banjarmasinpost.co.id/masrida)