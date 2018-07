Via Vallen Tonton Piala Dunia 2018 Ditemani Spesial One, Ini Sosoknya

BANJARMASINPOST.CO.ID - Diva Dangdut, Via Vallen saat ini tengah berada di Moskow, Rusia untuk menyaksikan pertandingan Piala Dunia 2018.

Pelantun tembang 'Sayang' itu telah tiga hari berada di Rusia.

Rupanya dirinya tak sendirian di sana, melainkan pergi bersama sang ayah, Mohammad Arifin.

Hal tersebut diketahui dari unggahan pedangdut asal Jawa Timur tersebut.

Di foto tersebut, Via dan ayahnya sedang berada di dalam pesawat.

Via Vallen dan ayahnya tampak tersenyum ke arah kamera.

Sang ayah mengenakan topi putih serta jaket hitam.

Sementara Via tampak imut mengenakan jaket hijau dan mengucir sedikit rambutnya ke belakang.

Dalam unggahannya itu Via juga menuliskan pesan yang mendalam tentang ayahnya.

"He's my first love, my big guard. He always support me all the time. He's my special one in the world (emoji).

(Dia adalah cinta pertamaku, penjagaku. Dia selalu mendukungku kapanpun. Dia lah seseorang yang spesial bagiku di dunia ini-red)," tulis Via dalam caption unggahannya, Jumat (13/7/2018).

Netizen pun memberikan beragam komentar melihat unggahan Via tersebut, tak sedikit yang mengatakan bahwa Via adalah anak yang berbakti.

@am3di638: Beruntungnya seorang ayah punya anak kyk mbak via

@nino_herlambang2104: Anak yg berbhakti...

@zackid69: Salut loh. Cm berdua bisa nekat sampe rusia. Mental nya mang oke nih si via."