9 Pemuda Indonesia yang Serupa Lalu Muhammad Zohri, Meraih Prestasi Tingkat Dunia

BANJARMASINPOST.CO.ID - Lalu Muhammad Zohri menjadi sorotan karena prestasinya di tingkat dunia. Lalu Muhammad Zohri meraih emas di nomor lari 100 meter di Finlandia.

Kisah Lalu Muhammad Zohri malah masuk media internasional.

Namun, selain Lalu Muhammad Zohri, ada juga dua anak muda Indonesia yang menorehkan prestasi di tingkat dunia ini.

Pertama, Karina Soerbakti.

Dilansir dari Tribun Medan, Karina merupakan produser eksekutif, pengarah gaya sekaligus talent untuk film Uis Nipes.

Uis Nipes sebenarnya merupakan nama kain dari suku etnis Karo di Sumatera Utara.

Melalui film ini, Karina ingin memperkenalkan budaya Karo ke seluruh dunia.

Kabar baiknya, film Uis Nipes berhasil memperoleh nominasi di empat kategori pada La Jolla International Fashion Film Festival 2018.

Kategori tersebut adalah Best Cinematography, Best Jewelry, Best Music, dan Best Accesories.

Karina sendiri merupakan generasi kedua pemilik sekaligus pengelola PT Eka Sari Lorena Transport Tbk.

