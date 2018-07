Kick Off! Link Live Streaming TV One Borneo FC vs Barito Putera via Streaming TVOne

Jadwal Borneo FC vs Barito Putera Liga 1 2018 Live TV One

BANJARMASINPOST.CO.ID - Kick off pertandingan Borneo FC vs Barito Putera dalam lanjutan pekan 16 Liga 1 2018 yang disiarkan langsung (live) dan live streaming TV One Senin (16/7/2018) baru saja berlangsung.

Pertandingan Borneo FC vs Barito Putera disiarkan langsung dan live streaming mulai pukul 15.30 WIB dari Stadion Segiri Samarinda (link live streaming TV One ada di akhir berita).

Baca: Susunan Pemain & Live Streaming TVOne Borneo FC vs Barito Putera Pekan 16 Liga 1 2018 Sore Ini

Tambahan tiga poin penting diraih tuan rumah untuk mengatrol posisi di klasemen sementara.

Saat ini, tim Pesut Etam masih tertahan di posisi ke-11 dengan 19 angka. Sedangkan tim tamu masih kokoh di puncak klasemen sementara dengan 27 poin.

"Bagi kami, pertandingan kandang cukup penting untuk dimenangkan. Namun saya rasa pertandingan besok tidak akan berjalan mudah karena lawan dalam tren positif," kata Dejan Antonic, pelatih Borneo FC dilansir Bpost Online dari laman resmi Liga 1.

Menjamu skuat Laskar Antasari, Borneo FC kemungkinan besar akan menurunkan dua pemain pinjaman dari Persib Bandung yakni Billy Keraf dan Wildansyah.

Billy akan mempertajam serangan tuan rumah dari sisi sayap. Sementara Widan bisa beroperasi di sektor bek sayap maupun stoper.

Baca: Debut 2 Pemain Pinjaman Persib di Laga Borneo FC vs Barito Putera di Liga 1 2018?

"Kita lihat nanti apakah diturunkan atau tidak. Terpenting kami sudah belajar dari kekalahan sebelumnya dan berusaha tampil maksimal nanti," tegasnya.

Hal senada juga ditegaskan gelandang asal Perancis, Julien Faubert. Mantan pemain Real Madrid itu ingin seluruh pemain tak membuat kesalahan yang bisa berujung fatal.

Baginya, disiplin dan kerja keras sepanjang laga bakal jadi kunci meraih kemenangan. Terlebih, lanjut dia, Barito Putera merupakan tim yang berkualitas.