Susunan Pemain & Live Streaming TVOne Borneo FC vs Barito Putera Pekan 16 Liga 1 2018 Sore Ini

Jadwal Borneo FC vs Barito Putera Liga 1 2018 Live TV One

BANJARMASINPOST.CO.ID - Sebentar lagi, laga Borneo FC vs Barito Putera Pekan 16 Liga 1 2018 akan tersaji. Susunan pemain Borneo FC vs Barito Putera sudah dirilis. Link live streaming TV One Borneo FC vs Barito Putera di Pekan 16 Liga 1 2018, Senin (16/7/2018) sore dapat diakses melalui link berikut ini :

Siaran langsung dan live streaming TV One Borneo Fc vs Barito Putera bisa diakses lewat streming vidio.com mulai pukul 15.30 WIB atau 15.30 WIB.

Perhelatan akbar dua tim asal Kalimantan ini menjadi ujian tersendiri bagi Barito Putera.

Pasalnya, tim berjulukan Laskar Antasari itu wajib mencuri poin jika ingin kembali ke puncak klasemen.

Posisi teratas Liga 1 2018 saat ini ditempati oleh PSM Makassar. Skuat asuhan Robert Rene Alberts itu berhasil menyodok ke puncak setelah menaklukkan juara bertahan, Bhayangkara FC, pada Minggu (15/7/2018).

Kini PSM dan Barito hanya berselisih satu poin di tabel klasemen sementara Liga 1 2018.

Berikut susunan pemain Borneo FC vs Barito Putera

