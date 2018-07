Jadwal Siaran Langsung (Live) Indosiar Timnas U-16 Indonedia di Piala AFF U-16 2018

BANJARMASINPOST.CO.ID - Piala AFF U-16 2018 akan kembali mewarnai jadwal siaran langsung Indosiar yang dimulai 29 Juli 2018 mendatang.

Dijadwalkan laga Timnas U-16 Indonesia di ajang Piala AFF U-16 2018 akan disiarkan langsung dan live streaming Indosiar.

Turnamen antarnegara kelompok umur 16 tahun tersebut akan kembali digelar di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo dan Stadion Joko Samudro, Gresik.

Ada pun pelaksanaannya, laga perdana telah dijadwalkan bergulir pada Minggu (29/7/2018).

Baca: Jadwal Liga 1 2018 Selasa (17/7) - Persija vs Bali United Live Indosiar, Madura United vs Perseru

Baca: Prediksi Susunan Pemain Persija vs Bali United Pekan 16 Liga 1 2018 Live Indosiar

Sementara itu, partai pamungkas dimainkan pada Selasa (7/8/2018), seperti dilansir Bpost Online dari Bolasport.

Timnas U-16 Indonesia yang berada di Grup A bersama Kamboja, Vietnam, Filipina, Myanmar, Timor Leste akan selalu bermain di Sidoarjo.

Lalu Grup B diisi Malaysia, Thailand, Singapura, Laos, serta Brunei Darussalam dan bakal bermain di Gresik.

Berdasarkan jadwal yang telah dirilis AFF sebagai federasi sepak bola di regional Asia Tenggara, anak-anak skuat besutan Fakhri Husaini akan berlaga tiap dua hari sekali.

Baca: Jadwal Live Manchester United vs Club America di Laga Pramusim Tur Amerika

Sementara itu, semua partai yang melibatkan Indonesia bakal digelar pada malam hari.

Semua pertandingan timnas U-16 Indonesia rencananya akan disiarkan langsung oleh Indosiar.

Berikut jadwal lengkap Indonesia pada babak penyisihan grup Piala AFF U-16 2018:

29 Juli 2018 pukul 19.00 WIB: Indonesia Vs Filipina

31 Juli 2018 pukul 19.00 WIB: Myanmar Vs Indonesia

2 Agustus 2018 pukul 19.00 WIB: Vietnam Vs Indonesia

4 Agustus 2018 pukul 19.00 WIB: Indonesia Vs Timor Leste

6 Agustus 2018 pukul 19.00 WIB: Kamboja Vs Indonesia.

(banjarmasinpost.co.id/rahmadhani)