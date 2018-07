Jadwal Liga 1 2018, Rabu 18 Juli 2018, Persebaya vs PSMS Live Indosiar, Mitra Kukar vs Sriwijaya FC

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Liga 1 2018, Rabu 18 Juli 2018 hari ini menyajikan tiga pertandingan yang disiarkan langsung dan live streaming Indosiar, O Channel dan Vidio.com.

Laga pertama, Persipura Jayapura vs PSIS Semarang yang tersaji di Stadion Mandala, Jayapura. Lalu, Mitra Kukar vs Sriwijaya FC di Stadion Aji Imbut Kutai Kertanegara dan Persebaya Surabaya vs PSMS Medan di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya.

Untuk laga Persipura vs PSIS, saat ini, Boaz Solossa dkk berada di posisi ke-10 dengan 22 poin. Bila meraih kemenangan atas PSIS, Persipura bakal menyodok posisi lima besar, bersaing dengan Madura United dan Persib Bandung.

Laga selanjutnya, laga Mitra Kukar vs Sriwijaya FC di Stadion Aji Imbut, Tenggarong.

Kemenangan menjadi harga mati bagi tim Naga Mekes yang saat ini berada di zona merah, yakni posisi ke-16.

Di sisi lain, laga Mitra Kukar vs Sriwijaya FC, tim tamu bakal menguji kekuatannya setelah ditinggal banyak pemain bintang.

Namun, Sriwijaya FC masih tergolong aman dengan 23 poin di posisi kelima.

Menutup pekan ke-16, duel klasik bakal tersaji di Stadion Gelora Bung Tomo, antara Persebaya vs PSMS Medan.

Persebaya membutuhkan kemenangan untuk kembali ke papan tengah. Sementara itu, PSMS Medan yang sedang dalam kondisi kritis di dasar klasemen, akan diuji setelah memberhentikan Djadjang Nurdjaman.



Jadwal Liga 1 2018 Hari Ini :



Persipura vs PSIS pukul 13.30 WIB

(live streaming di Vidio.com)

Mitra Kukar vs Sriwijaya FC 15.30 WIB

(Live di O Channel)

Persebaya vs PSMS 18.30 WIB

(Live di Indosiar)

Catatan: Jadwal Liga 1 2018 sewaktu-waktu bisa berubah