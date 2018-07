Pemeran Super Hero Thor, Chris Hemsworth Beri Pelajaran Tari Untuk Sang Istri

BANJARMASINPOST.CO.ID - Aktor yang terkenal lewat perannya sebagai Thor, Chris Hemsworth merayakan ulang tahun istrinya dengan cara yang unik.

Hemsworth mengajak Elsa Pataky, sang istri untuk menari di tempat terbuka.

Berlatar pemandangan hijau dan gunung, keduanya terlihat menikmati tarian.

Apalagi Hemsworth yang berusaha memandu gerakan sementara sang istri beberapa kali berteriak.

Kakak Liam Hemsworth itu mengunggah video tarian tersebut di akun Instagram pribadinya.

Diiringi lagu Despacito yang dinyanyikan Justin Bieber ft Daddy Yankee, keduanya menari dengan enerjik.

Ia menuliskan keterangan "gave my wife a dance lesson for her birthday, I should've give myself one too happy birthday love @elsapataky"

Kuberikan istriku pelajaran menari di hari ulang tahunnya. Harusnya aku juga dapat. Selamat ulang tahun sayang.