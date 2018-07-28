MOBA ASEAN 2018
LIVE Kompas TV! Final Mobile Legends (MOBA) SEA Cup 2018: Ini Profil Wakil Indonesia
LIVE Kompas TV! Saksikan Live Streaming Grand Final Mobile Legends (MOBA) ASEAN 2018: Ini Profil Wakil Indonesia
BANJARMASINPOST.CO.ID - LIVE Kompas TV! Saksikan Live Streaming Grand Final Mobile Legends (MOBA) ASEAN 2018: Ini Profil Wakil Indonesia.
Babak Grand Final Mobile Legends (MOBA) ASEAN 2018 digelar Minggu (29/7/2018)
Final kompetisi Mobile legends atau MOBA ASEAN 2018 disiarkan langsung dari JIExpo Kemayoran Jakarta pada Minggu (29/7/2018) pukul 16.00 WIB.
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Indonesia diwakili oleh tiga tim di ajang MOBA ASEAN 2018.
Ada 10 tim dari tujuh negara yang bakal tampil di JIExpo Kemayoran Jakarta pada hari itu.
Edisi MSC 2017, tim asal Thailand, I Do Not Sleep (IDNS) berhasil keluar sebagai juara setelah mengalahkan Salty Salad, tim asal Filipina.
“Tayangnya Mobile Legends Southeast Asia Cup 2018 di Kompas TV merupakan bentuk dukungan KompasTV terhadap para pecinta Mobile Legends khususnya di Indonesia,” ujar P. Arief Prihantoro, General Manager Programming KompasTV.
Berikut profil singkat dari tiga wakil Indonesia yang bakal berlaga di kompetisi Multiplayer Online Batle Arena (MOBA) bergengsi Asia Tenggara itu).
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1. Aerowolf
Aerowolf merupakan juara MPL (Liga Profesional Mobile Legends).