Link Live Streaming Timnas U-16 Vietnam vs Timor Leste di Piala AFF U-16 2018 di PSSI TV

BANJARMASINPOST.CO.ID - Live streaming laga Timnas U-16 Vietnam vs Timor Leste dijadwalkan disiarkan PSSI TV atau situs PSSI.org dalam Piala AFF U-16 2018, Selasa (31/7/2018).

Link live streaming Timnas U-16 Vietnam vs Timor Leste di Piala AFF U-16 2018 dapat diakses melalui tautan yang ada di akhir berita.

Laga Vietnam vs Timor Leste akan dihelat pada Selasa (31/7/2018) di Stadion Joko Samudro, Gresik.

Vietnam tentu saja akan berusaha memenangi laga ini untuk menjaga peluang melaju ke babak selanjutnya.

Saat ini, Vietnam berada di posisi ketiga klasemen sementara Grup A Piala AFF U-16 2018 dengan raihan poin 3.

Sementara, Timor Leste akan mencoba bangkit karena belum memetik poin usai dikalahkan Myanmar 2-3 di laga sebelumnya.

Jadwal Piala AFF U-16 2018, Selasa (31/7):

15.30 WIB Vietnam VS Timor-Leste

15.30 WIB Kamboja VS Filipina

19.00 WIB Myanmar VS Indonesia

Klasemen Sementara:

Grup A:

Grup B:

Link Live Streaming Vietnam vs Timor Leste di Piala AFF U-16 2018

