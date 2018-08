Pria Berjaket Ojol Ini Bikin Geger, Bagaimana Tidak? Skutiknya Lebih dari Toyota Sienta

BANJARMASINPOST.CO.ID - Kelakuan pria berjaket ojol (ojek online), bikin geger media sosial.

Diposting akun @newdramaojol.id, nampak seorang pria berjaket ojol mengendarai skutik Yamaha TMAX DX.

Skutik yang dikendarai itu merupakan skutik yang punya mesin berkapasitas 530 cc dua silinder.

Baca: Namanya Hilang dalam Bursa Capres Cawapres, Gatot Nurmantyo: Saya Menjemput Takdir Saja

Melirik website resmi Yamaha-motor.co.id, Yamaha TMAX DX dibanderol Rp 299,9 juta.

Itu kalau dalam kondisi standar pabrik loh ya.

Padahal pria tersebut, terlihat sudah memodifikasi kendaraannya.

Baca: Live Streaming TVRI Final Kejuaraan Dunia Bulutangkis (BWF World Championship 2018) Siang Ini

Seperti pemakaian boks aluminium dan knalpot custom yang ditaksir harganya bisa lebih dari Rp 5 juta.

Itu belum termasuk helm dan perangkat lain yang dipakai si pria tersebut.

Kalau ditotal secara keseluruhan, pria berjaket ojol itu mengendarai skutik yang lebih mahal dari All New Toyota Sienta tipe New Q CVT (Rp 300,5 juta).

Karuan saja, netizen membanjiri kolom komentar postingan tersebut.

@indrooo_id : Duh gusti,300 jutaan buat ngojek.gapap sih,mungkin doi cuma pengen manasin motornya sembari ketemu orang2 baru.

@zazuru : Wanj*****ngggg TMAX, uda gitu helmnya and pake sena10C pula.

@bandreks_sboc003 : Branded semua, knalpot ori termignoni eropa, box dainese, helm shoei, motor 250cc, 100jt di depan mata.

@m_ramdhan_n : Ketika orang kaya bingung manasin motor nya jadi gojek yah T-MAX 300JT.(*)