Ayu Ting Ting Unggah Foto Cium dengan Kesayangannya, Captionnya Bahasa Inggris, Netizen Protes!

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Apapun yang dilakukan Ayu Ting ting selalu saja menarik untuk diberitakan, pasalnya tak jarang postingan Ayu Ting Ting tanggapan beragam netizen.

Meski Ayu cukup sibuk tampil di berbagai acara TV, Ayu Ting Ting selalu menyempatkan diri untuk bertemu dan menghabiskan waktu bersama dengan putri kecilnya Bilqis Khumaira Razak.

Bahkan, pelantun Sambalado ini terkadang mengajak Bilqis ke lokasi syuting.

Ayu juga kerap menunjukkan momen kebersamaannya dengan putri kecilnya itu dalam unggahan media sosialnya.

Kali ini Ayu mengunggah momen penuh kasih ketika dirinya mencium Bilqis dengan penuh perasaan.

Ayu mengunggah fotonya saat mencium kepala Bilqis dan memeluk buah hatinya itu.

Pelantun Sambalado ini juga mengungkapkan perasaan sayangnya untuk putri kecilnya itu.

Ayu mengungkapkannya lewat caption unggahan yang ditulis dengan Bahasa Inggris.

"Wherever we are always kiss hug you my iqis (emoji)," tulis Ayu dalam keterangan unggahannya, Minggu (8/5/2018).

Namun caption bahasa Inggris yang ditulis Ayu terdapat beberapa kesalahan grammar.