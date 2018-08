Jadwal Liga 1, Sabtu 11 Agustus 2018 - Arema FC vs Borneo FC, Sriwijaya FC Vs Madura United

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Liga 1 2018 Pekan 20 hari ini, Sabtu (11/08/18) menyajikan tiga pertandingan yakni Sriwijaya FC vs Madura United, Arema FC vs Borneo FC dan PS Tira vs Persipura Jayapura.

Pertandingan disiarkan langsung dan live streaming Indosiar, O Channel dan vidio.com.

Kompetisi kasta tertinggi sepak bola Indonesia, Liga 1 2018, telah memasuki pekan ke-20.

Pekan ke-20 ini menjadi pekan terakhir Liga 1 2018 dan akan libur selama pelaksanaan Asian Games 2018.

Liga 1 2018 akan kembali dilanjutkan pada bulan September mendatang. Dan dalam lanjutan pekan ke-20 hari ini, tiga pertandingan tersaji.

Salah satunya adalah laga big match yang mempertemukan Sriwijaya FC vs Madura United. Sriwijaya FC yang belum mampu bersaing di papan atas akan menghadapi banyak tekanan pada laga tersebut.

Yang pertama, Sriwijaya FC tak bisa bermain di Stadion Gelora Sriwijaya atau Stadion Bumi Sriwijaya karena sedang digunakan untuk Asian Games 2018. Sriwijaya FC untuk sementara bermarkas di Stadion Haji Agus Salim, Padang.

Tekanan kedua adalah lawan yang dihadapi, yakni Madura United. Dengan skuat saat ini yang di atas kertas lebih mentereng dari milik Laskar Wong Kito, Laskar Sape Kerrab lebih diunggulkan untuk meraih kemenangan.

Jadwal pekan ke-20 Liga 1 2018 hari ini, Sabtu (11/08/18):

Sriwijaya FC vs Madura United Pukul 15.30 WIB Live Indosiar

Arema FC vs Pusamania Borneo FC Pukul 18.30 WIB Live OChannel

PS TIRA vs Persipura Jayapura Pukul 18.30 WIB Live Streaming Vidio.com

Catatan : Jadwal Liga 1 Hari Ini Sewaktu-waktu Bisa Berubah