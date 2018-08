Final Bulutangkis Asian Games 2018, Ini Rekor Pertemuan Jonatan Christie dan Chou Tien Chen

BANJARMASINPOST.CO.ID - Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia, Jonatan Christie, selangkah lagi dapat meraih medali emas Asian Games 2018 memastikan melaju ke partai final bulutangkis kategori perorangan nomor tunggal putra.

Jojo, demikian sapaan Jonatan Christie, melaju ke final bulutangkis Asian Games 2018 usai mengalahkan tunggal putra Jepang, Kenta Nishimoto, pada babak semifinal di Istora Senayan, Jakarta, Senin (27/8/2018).

Jonatan Christie membutuhkan tiga gim untuk menang atas Kenta Nishimoto dengan skor 21-15, 15-21, 21-19 di final bulu tangkis Asian Games 2018 .

Pada partai final nanti, Jonatan akan berhadapan dengan tunggal putra Taiwan, Chou Tien Chen.

Wakil Taiwan itu melaju ke final setelah mengalahkan kompatriot Jonatan Christie, Anthony Sinisuka Ginting, dengan skor 16-21, 23-21, 21-17.

Di atas kertas, Jonatan Christie lebih diunggulkan daripada Chou Tien Chen.

Jika dilihat dari rekor pertemuan keduanya, Jonatan Christie selalu bisa mengatasi perlawanan tunggal putra peringkat enam dunia itu.

Adapun keduanya sudah bertemu sebanyak empat kali, dan seluruhnya berhasil dimenangkan oleh Jonatan Christie.

Pertemuan terakhir keduanya terjadi saat Malaysia Masters 2018 pada 17 Januari 2018.

Saat itu Jonatan Christie mampu menang atas Chou Tien Chen lewat straight game dengan skor 21-11, 24-22.

Tentu hal ini bisa menjadi motivasi tersendiri bagi Jonatan Christie untuk bisa mempersembahkan emas pertama dari nomor tunggal putra sejak terakhir kali pada Asian Games 2006.

Namun keunggulan di atas kertas ini bisa menjadi bumerang bagi Jojo jika meremehkan atau menganggap enteng permainan dari Chou Tien Chen.

Berikut rekor pertemuan antara Jonatan Christie dan Chou Tien Chen:

Malaysia Masters 2018 - Jonatan Christie vs Chou Tien Chen (21-11, 24-22)

Malaysia Open 2017 - Jonatan Christie vs Chou Tien Chen (21-23, 21-17, 21-19)

Malaysia Open 2016 - Jonatan Christie vs Chou Tien Chen (21-13, 12-21, 21-8)

Indonesia Open 2015 - Jonatan Christie vs Chou Tien Chen (21-18, 21-19)

Partai final bulutangkis Asian Games 2018 antara Jonatan Christie dan Chou Tien Chen dijadwalkan bakal berlangsung pada Selasa (28/8/2018).