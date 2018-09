Live Streaming Real Madrid vs Leganes via Live Streaming SCTV Liga Spanyol Mulai Pukul 01.30 Wib

Jadwal Live SCTV Real Madrid vs Leganes La Liga Spanyol

BANJARMASINPOST.CO.ID - Real Madrid vs Leganes di Liga Spanyol Pekan 3 akan memanaskan jadwal siaran langsung SCTV pada Minggu (2/9/2018) dini hari.

Pertandingan Real Madrid vs Leganes live SCTV akan diadakan di markas Real Madrid, Santiago Bernabeu, yang dimulai pukul 01.30 WIB. Laga Real Madrid vs Leganes juga bisa disaksikan lewat tayangan live streaming. Live streaming Real Madrid vs Leganes dapat ditonton melalui website beinsport.com, sctv.co.id atau m.vidio.com.

Live streaming Real Madrid vs Leganes juga dapat ditonton di situs penyedia live streaming lainnya seperti yalla-shoot.com, sagahtv.xyz dan tvonlinebola.com.

Real Madrid sedang di atas angin, pasalnya Gareth Bale telah mengemas catatan terbaiknya bersama Real Madrid. Dari tujuh laga terakhir untuk Los Blancos, ia konsisten mencetak gol atau minimal assists.

Gareth Bale pun dijagokan untuk kembali mengemas gol saat Real Madrid menjamu Leganes dalam pekan ketiga La Liga di Stadion Santiago Bernabeu, Minggu (2/9/2018) dini hari WIB nanti.

Winger asal Wales ini mengawali musim dengan penampilan mengagumkan.

Di pekan pertama, ia langsung panas dengan menyumbang sebiji gol saat Real Madrid menekuk Getafe 2-0, Minggu (19/8/2018).

Pekan kedua, Minggu (26/8/2018), Gareth Bale semakin panas dengan menyumbangkan sebiji gol dan sebiji assists ketika Real Madrid melumat Girona 4-1.

Berkat aksinya, Gareth Bale terpilih sebagai man of the match.

Jika konsisten mempertahankan kualitasnya, tak sulit menebak apa yang akan dilakukan Gareth Bale terhadap gawang Leganes di Bernabeu pada Minggu dini hari nanti.