Kimmy Jayanti Pertanyakan Aksi Garneta Haruni Pamer Anak Dari Suaminya Greg Nwokolo?

BANJARMASINPOST.CO.ID - Ramainya dugaan Garneta Haruni yang memiliki anak dari suami model Kimmy Jayanti, pesepakbola Greg Nwokolo makin santer usai postingan Kimmy di akun instagram pribadinya.

Kimmy Jayanti diduga menyindir Garneta Haruni yang memamerkan anak yang diduga dari hubungan di luar nikah dengan Greg Nwokolo.

Bukan hanya di postingan, Kimmy Jayanti juga terlihat menyindir Garneta Haruni di kolom komentar akun instagram milik istri Greg Nwokolo ini.

Baca: Kimmy Jayanti Sindir Garneta Haruni yang Miliki Anak Dari Suaminya Greg Nwokolo?

Dalam jawaban di kolom komentar, Kimmy Jayanti seakan mempertanyakan aksi Garneta Haruni yang baru saja memamerkan anak dari seorang pria berkulit hitam, karena sebelumnya malu untuk mengakuinya.

Meski ayah sang anak akan bertanggungjawab.

octa naa, "Yang budanya timur itu bukan

having child before marriage tapi tidak

melakukan hubungan sexual diluar

pernikahan FYl. Sesama perempuan

gausah kasih hard times sama

perempuan lainnya deh kalo gasuka

sama yang "disono" sebagai cewe

berkelas udah sih diem".

kimmyjayanti, "@octa_naa domt

talk to me like i was born yester-

day. yg namanya hubungan sex

diluar nikah sama halnya seperti

sedekah yg tau hanya kamu

dan Tuhan, itu prinsip masing2

individu. perempuan berkelas tdk

dipandang dari pekerjaan atau

status nya tetapi perempuain

yg mind her own business dan

tdk menggangu hubungan org

lain. perempuan yg dulu nya

tdk ingin anaknya di expose krn

malu memiliki seorang Ayah

yg berkulit hitam padahal sang

Ayah bertangqung jawab dan

ingin menyayangi anak tsb

setelah sekian lama, setelah

saya menikah, lalu berita2

bermunculan. pernah berfikir

kenapa?".

Baca: Nasib Penghina Ustadz Abdul Somad, Dibekuk FPI dan Terancam Hukum Adat Diusir Dari Riau

anabogum, "Coba mba kim nanya sma

babang greg.nanya doang sharing gtu

"what do you think if a couple getting

child before marriage?"penapsaran

jawabannya kyk gmn..".

kimmyjayanti, "@anabogum klo

si babang mah santai, doi kan

bukan bangsa timur. Biasa klo

buat mereka mah, Nah harga

diri Wanita indonesia itu ada di

wanita itu sendiri. pegang lah

dengan kuat, klo memang punya

anak menjadi pilihan wanita,

tanggung semua konsekuensi

nya begitu..".





komentar Kimmy Jayanti ()

Sebelumnya, Kimmy Jayanti memposting foto pernikahannya dengan Greg Nwokolo dengan tulisan yang diduga menyindir Garneta Haruni.

Baca: Syarat Nilai Penerimaan CPNS 2018, Perhatikan Formasi, Tahapan Penerimaan CPNS, 19 September 2018