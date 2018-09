Link Live Streaming Japan Open 2018 Babak 16 Besar - Marcus/Kevin vs Wahyu/Ade Main Pukul 10.10 WIB

BANJARMASINPOST.CO.ID - Link live streaming Japan Open 2018 atau Jepang Terbuka 2018 pada babak 16 besar yang disiarkan UseeTV via UseePrime bisa diakses pada tautan berikut ini :

Babak 16 besar Japan Open 2018 tidak disiarkan langsung di televisi, tetapi dapat disaksikan secara Live Streaming. Lapangan 1 dan 2 akan disiarkan secara live streaming, namun Marcus/Kevin vs Wahyu Nayaka Arya Pankaryanira/Ade Yusuf Santoso di 16 besar Japan Open 2018 tidak disiarkan secara live streaming karena mereka bermain di lapangan 3.

Hanya 4 partai Indonesia yang akan disiarkan secara live streaming karena bermain di lapangan 1 dan 2, yaitu Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan vs Li Junhui/Liu Yuchen, Hafiz Faizal/Gloria Emanuelle Widjaja vs Takuro Hoki/Koharu Yonemoto, Pravee Jordan/elati Daeva Oktavianti vs Chris Adcock/Gavrielle Adcock dan Gregoria Mariska TUnjung vs Rachanok Intanon.

Dua perwakilan Indonesia akan saling berhadapan di babak 16 besar Japan Open 2018. Kemenangan atas Ivanov/Sozonov membawa Marcus/Kevin berhadapan dengan Wahyu Nayaka Arya Pankaryanira/Ade Yusuf Santoso pada babak kedua.

"Lawan teman sendiri atau pasangan dari negara lain sama saja," kata Marcus Fernaldi Gideon dikutip dari Badminton Indonesia.

Jadwal :

"Tidak ada yang lebih mudah, karena ini adalah turnamen besar, sudah level 750, jadi semua lawan berat," lanjutnya.

Pertandingan antara Marcus/Kevin dan Wahyu/Ade nanti memastikan satu wakil Indonesia pada babak perempat final di sektor ganda putra.

Adapun kedua pasangan tersebut pernah dua kali bertemu, dengan rekor pertemuan sama kuat.

Marcus/Kevin pernah kalah dari Wahyu/Ade ketika keduanya berjumpa pada Thailand Open 2015 dengan skor 18-21, 16-21.

(Banjarmasinpost.co.id/Amirul Yusuf)