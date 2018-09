Penyebab Luna Maya dan Reino Barack Putus, Sempat Sebut Ada Masalah di Keluarga

BANJARMASINPOST.CO.ID - Postingan Luna Maya dan Reino Barack dikabarkan putus seiring postingan luna di akun instagram pribadinya yang membuat publik heboh.

Pada Rabu (12/9/2018), Luna Maya mengisyaratkan putus dari Reino Barack dengan mengunggah foto-foto mesranya dengan sang kekasih, Reino Barack.

Sebelumnya, isyarat Luna Maya dan Reino Barack putus terlihat dari jarangnya kebersamaan keduanya yang biasa terlihat melalui insta story Luna.

Hingga terakhir kali, kebersamaan Luna Maya dan Reino Barack terlihat di Thailand, kala Luna Maya merayakan ulang tahun ke -35.

Kemudian muncul foto-foto itu sempat membuat netizen senang dan memberikan dukungan.

Tapi, caption Luna Maya yang ambigu membuat mereka bertanya-tanya apakah sebenarnya Luna dan Reino telah putus.

Dalam caption, Luna Maya meminta maaf dan berterima kasih pada Reino Barack atas kebersamaan selama 5 tahun.

"It’s been an amazing and best 5 years of relationship,

Sorry for everything wrong I’ve done, and thank you for your wonderful support,

It’s always a blessing to have you in my life,