Mata Sembab Luna Maya Jadi Sorotan Setelah Dikabarkan Lepas dari Pelukan Reino Barack

BANJARMASINPOST.CO.ID - Luna Maya kembali memposting foto terbaru di Instagram dan membuat dirinya kembali jadi sorotan setelah dikabarkan putus dari Reino Barack.

Sejak kemarin, akun-akun gosip di Instagram ramai dengan komentar bahwa Luna Maya putus dari Reino Barack setelah sang aktris mengunggah foto-foto dengan tulisan yang "mengisyaratkan" kata perpisahan.

Ditambah lagi teman-teman selebriti Luna Maya mengomentari postingan tersebut dengan kata-kata dukungan baginya.

Luna Maya kembali mengunggah foto-foto yang akhirnya "dibaca" netizen sebagai tanda bahwa ia memang sedang bersedih karena putus dari Reino Barack.

Luna yang saat ini diketahui tengah berada di New York berfoto dengan kerabatnya yang ada di sana.

Wajah Luna tampak tidak dihiasi make up dan ia tersenyum ke arah kamera.

" So nice finally reunited and got the meet cheeky lil' eva. Hope to see you guys very soon and can't wait to meet baby boy," tulis Luna sebagai keterangan foto yang jika diartikan ke Bahasa Indonesia adalah:

Senang akhirnya bisa berkumpul dan bertemu si kecil Eva. Semoga bisa ketemu kalian dan aku nggak sabar lagi ketemu si bayi laki-laki.

Namun yang jadi perhatian netizen tidak lain adalah mata Luna yang menurut mereka terlihat sembab dan habis menangis.

diana26_._, " jangan menangis Luna, semua akan indah pada waktunya, kamu wanita hebat wanita tegar wanita baik."