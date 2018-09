Tak Jaim Makan Burger Sampai Belepotan, Prilly Latuconsina Dinilai Netizen Menggemaskan

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Prilly Latuconsina saat ini sedang di Solana Beach, California, Amerika Serikat.

Selama di Negeri Paman Sam itu, Prilly rupanya menyempatkan waktu icip-icip makanan setempat seperti burger.

Dia memposting dua buah fotonya sedang makan burger di Instagramnya, @prillylatuconsina96, Minggu (16/9/2018).

“I think my first love is Food,” tulisnya yang berarti cinta pertamanya adalah makanan.

Dia melengkapi keterangannya itu dengan banyak sekali emoji aneka makanan.

Aktris cantik ini tampak bahagia dan tersenyum, ke kamera saat menyantap burger itu.

Mulutnya tampak belepotan terkena saus burgernya.

Dia tak jaim atau jaga image sama sekali dan dengan cueknya berpose sembari makan dan mulutnya cemong.

Mulutnya yang belepotan alias cemong ini tak luput dari sorotan warganet.

Mereka mengatakan, walau mulutnya sedang belepotan Prilly tetap cantik dan menggemaskan.