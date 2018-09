Perlakuan Istri Jeremy Thomas pada Luna Maya Usai Putus dengan Reino Barack

BANJARMASINPOST.CO.ID - Istri Jeremy Thomas, Ina Thomas memberikan dukungannya untuk aktris Luna Maya setelah putus dari Reino Barack.

Kabar putusnya Luna Maya dan Reino Barack memang bukan rahasia lagi setelah sang pengusaha blak-blakan buka suara kepada media.

Reino Barack mengaku memutuskan Luna Maya karena merasa kurang sreg dengan mantan kekasih Ariel Noah itu.

Meski Reino sudah bicara terang-terangan tentang alasannya memutuskan lima tahun hubungan tersebut, Luna lebih memilih untuk mencurahkan isi hatinya lewat sosial media.

Beberapa kali Luna sempat membuat Story Instagram atau unggahan lainnya yang diduga merupakan ungkapan perasaannya.

Dari unggahan-unggahan tersebut, selain mendapatkan dukungan dari netizen, Luna Maya juga disemangati oleh rekan-rekan selebritinya.

Yang terbaru adalah unggahan dari istri Jeremy Thomas, Ina Thomas.

Ina mengunggah foto Luna Maya dengan keterangan foto dukungan untuk aktris 35 tahun itu.

" The lady

perfect

Beautiful

hard worker

Good Heart

loyal person

Respect person

Lovelies

A beautiful woman with a brain is like a diamon- tetap lah bercahaya .. @lunamaya ..... u are diamond."