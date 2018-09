Live MNCTV! Cara Nonton Live Streaming Manchester United vs Wolves Liga Inggris Pekan 6 di HP

Manchester United vs Wolves Live MNCTV Liga Inggris Pekan 6

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan live streaming Manchester United vs Wolverhampton dengan cara di bawah ini. Jadwal siaran langsung Liga Inggris pekan 6 malam ini akan mempertemukan Man United vs Wolves. Pertandingan Man United vs Wolves akan dimulai pada Sabtu (22/9/2018) pukul 21.00 Wib.

Man United vs Wolves disiarkan langsung (live) MNCTV dan Beinsport 2. Live Streaming Man United vs Wolves juga dapat ditonton secara Live Streaming di beIN Sport 1 serta di situs penyedia live streaming, di antaranya yalla-shoot.com, tv bersama dan tvonlinebola.

Bagi pengguna Telkomsel, Anda dapat menyaksikan Live Streaming Man United vs Wolves via aplikasi Maxstream, kemudian memilih channel Bein Sports.

Jelang Manchester United vs Wolves, penyerang sayap Manchester United, Alexis Sanchez, tak perlu takut kembali menghuni bangku cadangan pekan ini.

Pelatih Manchester United, Jose Mourinho, telah memastikan tempat utama untuk Alexis Sanchez pada laga melawan Wolverhampton Wanderers, Sabtu (22/9/2018).

"Sanchez akan bermain hari ini," ujar Mourinho yang dilansir dari Four Four Two melalui BolaSport.com.

Mourinho menegaskan bahwa Sanchez akan mengambil alih posisi striker Manchester United milik Anthony Martial.

"Martial bermain selama 90 menit melawan Young Boys dan Sanchez justru tak bermain sama sekali," kata Mourinho.

Sanchez sempat mengalami cedera pada awal musim ini, tetapi ia mampu pulih dengan cepat.

Ia tak menjadi pilihan utama Mourinho di Liga Champions tengah pekan ini.