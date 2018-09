Jadwal & Link Live Streaming MNC TV Timnas U-16 Indonesia vs Vietnam di Piala AFC U-16 2018

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal siaran langsung dan link live streaming MNC TV Timnas U-16 Indonesia vs Vietnam pada laga kedua Grup C Piala AFC U-16 2018 atau Piala Asia U-16 di Stadion Bukit Jalil Malaysia, Senin (24/9/2018).

Live streaming MNC TV Timnas U-16 Indonesia vs Vietnam pada laga kedua Grup C Piala AFC U-16 2018 dapat juga diakses via metube.id.

Link live streaming Timnas U-16 Indonesia vs Vietnam via MNC TV pada laga kedua Grup C Piala AFC U-16 2018 dapat diakses pada tautan di akhir berita.

Timnas U-16 Indonesia tampil menjanjikan pada laga pertama fase grup Piala Asia U-16.

David Maulana dan kawan-kawan sukses memukul tim kuat, Iran, dengan skor 2-0 pada laga yang digelar pada Jumat (21/9/2018).

Di laga lain, timnas U-23 Vietnam ditaklukkan India dengan skor tipis 0-1.

Hasil tersebut membuat Tim Garuda Asia menduduki peringkat pertama dengan keunggulan selisih gol dari India.

Jika meraih kemenangan atas Vietnam, poin Indonesia akan menjadi 6. Di pertandingan lain India akan bertemu dengan Iran.

Dengan asumsi India kalah dari Iran, maka Indonesia memiliki peluang besar untuk lolos ke babak selanjutnya.

Pada pertandingan terakhir fase grup, Indonesia akan bersua dengan India.