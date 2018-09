Sorotan Media Asing Soal Tewasnya Suporter The Jakmania Jelang Persib vs Persija Liga 1 2018

BANJARMASINPOST.CO.ID - Tewasnya suporter dari The Jakmania, Haringga Sirila jelang pertandingan Persib Bandung vs Persija Jakarta di Pekan 23 Liga 1 2018 terdengar sampai luar negeri.

Media luar negeri pun turut memberitakan tewasnya anggota The Jakmania, Haringga Sirila sebelum kick off laga Persib vs Persija di Liga 1 2018 yang dihelat di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Minggu (23/9/2018) itu.

Seperti News.com.au, media asal Australia memberikan judul dalam artikelnya, "Indonesian footy fan killed by rival fans (Suporter Indonesia dibunuh oleh suporter lawan)."

Masih dari media Australia yang berbasis di Sydney, The Daily Telegraph pun menuliskan judul serupa dalam artikelnya.

Berita di The Daily Telegraph (Capture The Daily Telegraph)

Kemudian media media multi nasional seluruh Asia, Coconuts pun turut memberitakan.

"Suporter Persija dengan kejam dipukul sampai tewas oleh pendukung Persib Bandung hanya dia dari Jakarta," tulis dalam judul artikel Coconuts.

"Hooliganisme sepak bola sangat buruk di Indonesia sekali lagi terjadi kemarin dengan kematian satu suporter Persija Jakarta di tangan pendukung Persib Bandung," tulis media tersebut.

Berita di Coconuts (Capture Coconuts)

Haringga yang berumur 23 tahun tewas akibat dikeroyok oknum suporter Persib Bandung, insiden tersebut terjadi sekitar pukul 13.00 WIB.

Ketua PSSI Angkat Bicara

Sementara, ketua Umum PSSI, Edy Rahmayadi akhirnya angkat bicara soal kematian salah satu anggota The Jak Mania, Haringga Sirla (23).