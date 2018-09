Penjelasan The Jakmania Soal Sweeping Plat D Usai Tewasnya Haringga Sirilia di Persib vs Persija

Koreografi The Jakmania di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta Pusat, saat laga Persija Jakarta Vs Johor DT pada laga kelima Grup H Piala AFC 2018, Selasa (10/4/2018).

BANJARMASINPOST.CO.ID - Tewasnya seorang suporter dari The Jakmania, Haringga Sirila sebelum laga Persib Bandung vs Persija Jakarta di Pekan 23 Liga 1 2018 berbuntut panjang.

Kabar terbaru, ada aksi sweeping The Jakmania terhadap kendaraan berplat D yang asal Bandung sebagai balasan tewasnya anggota The Jakmania, Haringga Sirila sebelum laga Persib vs Persija di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Minggu (23/9/2018) sore WIB.

Terkait kabar sweeping kendaraan berplat D itu, The Jakmania memberikan penjelasannya.

Harlingga Sirila, anggota The Jak Cengkareng menjadi korban pengeroyokan dan penganiayaan oleh oknum bobotoh hingga tewas mengenaskan.

KLIK DI SINI>>>KISAH HARINGGA MINTA TOLONG KEPADATUKANG BAKSO SEBELUM TEWAS

Baca: Sorotan Media Asing Soal Tewasnya Suporter The Jakmania Jelang Persib vs Persija Liga 1 2018

Baca: Komentar Mengejutkan Bepe Soal Tewasnya Anggota The Jakmania Jelang Persib vs Persija Liga 1 2018

Baca: Keyakinan Garuda Asia Jelang Timnas U-16 Indonesia vs Vietnam di Piala AFC U-16 2018 Live MNC TV

Baca: Prediksi & Link Live Streaming MNC TV Timnas U-16 Indonesia vs Vietnam di Piala AFC U-16 2018

Baca: Kronologis Penemuan Bayi di Ponpes Al Mursyidul Amin, Diletakan di Baskom

Pihak kepolisian sudah mengamankan lima orang tersangka yang diduga pelaku penganiayaan tersebut. Para terduga pelaku menggunakan outfit yang menunjukkan identitas pendukung Persib.

Setelah penganiayaan tersebut tersiar, beredar kabar di media sosial jika The Jak Mania melakukan sweeping plat D di sekitar Bandara Halim Perdana Kusuma.

Diketahui, plat D merupakan nomor identitas kendaraan bermotor dari Bandung.

Dilansir BolaSport.com dari akun Twitter milik Jak Tanjung Barat, pihaknya membantah kabar tersebut.

"Untuk warga Bandung atau warga Jawa Barat silahkan berkunjung ke Jakarta, di Jakarta tidak ada masalah seperti yg diinfokan ini, informasi yang disampaikan ini hoax karena ini foto penyambutan bis pemain Persija semalam @AlionelMessi_ @MafiaWasit @infosuporter," tulis akun tersebut.

Penjelasan tersebut juga didukung oleh akun Jakmania Kebayoran Baru yang mempersilahkan suporter untuk menghubungi pihak kepolisian jika ada satu mobil yang lecet saat penyambutan pemain.