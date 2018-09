Jadwal Arema FC vs Madura FC, Laga Amal untuk Haringga Sirila, The Jakmania Tewas, Persib vs Persija

Jadwal laga amal Arema FC vs Madura United mengenang suporter Persija Haringga Sirla

BANJARMASINPOST.CO.ID - Pertandingan Arema FC vs Madura United akan tersaji dalam laga amal untuk Haringga Sirila, anggota The Jakmania yang tewas jelang Persib Bandung vs Persija Jakarta.

Jadwal Arema FC vs Madura United dalam laga amal untuk Haringga Sirila, anggota The Jakmania yang tewas jelang Persib vs Persija akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Minggu (23/9/2018).

Namun, belum ada informasi televisi yang menyiarkan secara langsung dan live streaming Arema FC vs Madura United dalam laga amal untuk Haringga Sirila, anggota The Jakmania itu.

Haringga Sirilia merupakan nama merupakan anggota The Jakmania yang tewas usai dikeroyok oknum suporter Persib Bandung jelang pertandingan melawan Persija Jakarta

Insiden itu terjadi menjelang duel klasik antara Persib Bandung melawan Persija Jakarta.

Rencananya, laga amal tersebut akan berlangsung di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Sabtu (29/9/2018).

"Hasil penjualan tiket didonasikan untuk keluarga korban Haringga Sirila," ujar Media Officer Arema FC, Sudarmaji, Rabu (26/9/2018).

Harga tiket untuk pertandingan tersebut Rp 10.000 untuk tribune ekonomi dan Rp 25.000 untuk tribune VIP.

Sudarmaji menambahkan, laga amal itu sebagai wujud keprihatinan klub sepak bola di Jawa Timur terhadap tragedi tewasnya suporter.

"Sebagai wujud duka kami, kedua tim besar asal Jatim ini menyatukan semangat untuk respect terhadap tragedi kemanusiaan," katanya.

Ia berharap tidak akan ada lagi kejadian serupa. Ia juga meminta supaya kompetisi sepak bola dijadikan sebagai corong perdamaian.

"Hentikan kekerasan. Hentikan rivalitas negatif," katanya.

