LIVE STREAMING Timnas U-16 Indonesia vs India Piala AFC U-16 2018 - Link Live Streaming MNC TV

Timnas U-16 Indonesia vs Vietnam Piala AFC U-16 2018

BANJARMASINPOST.CO.ID - Link live streaming MNC TV Timnas U-16 Indonesia vs India dalam ajang Piala AFC U-16 2018 (Piala Asia U-16 2018) pada Kamis 27 September malam bisa diakses pada tautan berikut :

Jadwal siaran langsung & live streaming Timnas U-16 Indonesia vs India pada Piala AFC U-16 2018 via live streaming MNC TV akan dimulai pukul 19.15 WIB, namun kick off pukul 19.45 WIB.

Timnas U-16 Indonesia selangkah lagi melampaui catatan timnas U-16 Malaysia di ajang Piala Asia U-16 2018.

Timnas U-16 Indonesia berpeluang besar melampaui torehan poin timnas U-16 Malaysia dalam keikutsertaan Piala Asia U-16.

Sejak digelar pada 1985, Malaysia baru bisa mencatatkan 11 poin dari tiga kemenangan, dua kali imbang, dan delapan kali kalah.

Sementara itu, Indonesia meraih sembilan poin dari dua kemenangan, tiga kali imbang, dan 13 kali kalah.

Apabila meraih kemenangan, timnas U-16 Indonesia bisa melampaui catatan Malaysia.

David Maulana dkk akan menghadapi timnas U-16 India sebagai laga terakhir di Grup C Piala Asia U-16 2018.

Dilansir dari bolasport.com, skuat besutan Fakhri Husaini hanya memerlukan hasil imbang untuk menembus babak perempat final.