Link Live Streaming Korea Open 2018, Semifinal Sabtu (29/9) Jonatan Christie vs Tommy Sugiarto

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal dan link live streaming Korea Open 2018 hari ini Sabtu (29/9/2018) akan menyajikan partai semifinal.

Pertandingan semifinal Korea Open 2018 tak disiarkan langsung televisi nasional dan bisa disaksikan lewat live streaming Korea Open 2018 dapat diakses sejumlah situs live streaming badminton seperti streaming www.smashnation7.com atau www.badvidliv.com atau sportsfix.tv.

Sebanyak sepuluh pertandingan semifinal Korea Open 2018 sudah dijadwalkan berlangsung di SK Handball Stadium, Seoul, Korea Selatan.

Baca: BKN Ungkapkan Cara Daftar CPNS 2018 Via sscn.bkn.go.id Tanpa Lemot, 111.294 Akun Berhasil

Baca: Jadwal Siaran Langsung Liga Inggris Pekan 7 Live RCTI & MNC TV : Chelsea vs Liverpool

Baca: Warga Lihat Banyak Mayat Berserakan di Pantai Dampak Tsunami dan Gempa Bumi di Donggala Sulteng

Dari sepuluh partai tersebut, tercatat hanya dua wakil Indonesia tersisa yang akan bermain pada turnamen kategori BWF World Tour Super 500 tersebut.

Sialnya, dua wakil Merah Putih yang bertahan itu harus saling berhadapan demi memperebutkan tiket final Korea Open 2018.

Derbi Merah Putih itu akan tersaji pada nomor tunggal putra saat Jonatan Christie harus bersua dengan Tommy Sugiarto.

Dari informasi yang didapat BolaSport.com, duel sesama wakil Indonesia dijadwalkan berlangsung sebagai partai ketujuh yang diselenggarakan di lapangan 1.

Sementara itu, fase semifinal Korea Open 2018 ini didominasi oleh wakil Asia dan hanya menyisakan masing-masing satu delegasi dari Eropa (Denmark) dan Amerika (Amerika Serikat).

Jepang menjadi negara yang paling banyak mengirimkan delegasi dengan sembilan wakil tersisa.

Baca: 200 Toko Diperkirakan Rata dengan Tanah Saat Si Jago Merah Amuk Kompleks Pasar Kemakmuran

Baca: 30 September Portal sscn.bkn.go.id di Upgrade, Pendaftaran CPNS 2018 Akan Terganggu di Jam Ini

Baca: Ini yang Harus Dilakukan Saat Gagal Daftar Online CPNS 2018 via sscn.bkn.go.id, BKN : Login Ulang

Berikut jadwal lengkap semifinal Korea Open 2018 yang dijadwalkan berlangsung pada Sabtu (29/9/2018) mulai pukul 11.00 WIB:

Lapangan 1

Takuro Hoki/Yugo Kobayashi (Jepang) vs Choi Solgyu/Seo Seung-jae (Korea Selatan): ganda putra

Dechapol Puavaranukroh/Sapsiree Taerattanachai (Thailand) vs He Jiting/Du Yue (China): ganda campuran

Sung Ji-hyun (Korea Selatan) vs Beiwen Zheng (Amerika Serikat): tunggal putri

Chou Tien Chen (Taiwan) vs Kenta Nishimoto (Jepang): tunggal putra

Akane Yamaguchi (Jepang) vs Nozomi Okuhara (Jepang): tunggal putri

Seo Seung-jae/Chae Yujung (Korea Selatan) vs Mathias Christiansen/Christinna Pedersen (Denmark): ganda campuran

Jonatan Christie (Indonesia) vs Tommy Sugiarto (Indonesia): tunggal putra

Chooi Kah Ming/Low Juan Shen (Malaysia) vs Hiroyuki Endo/Yuta Watanabe (Jepang)